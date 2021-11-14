Во Владимирской области продолжается операция «Автобус». Её цель мероприятия - пресечение нарушений...

Во Владимирской области продолжается операция «Автобус». Её цель мероприятия - пресечение нарушений Правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.В Юрьеве-Польском полицейские проверили 13 маршрутных транспортных средств. При проверке одного из автобусов было установлено отсутствие соответствующей лицензии, а также выявлена неисправность тахографа.В Гусь-Хрустальном в ходе аналогичного рейда проверили 35 единиц транспорта, из них 24 автобуса. Полицейские выявили 15 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе 8 нарушений со стороны водителей автобусов.В Муроме контрольные проверки автобусов проведены на конечных остановках, автовокзале, а также на региональных и межрегиональных автодорогах. Всего было проверено более 30 автобусов, выявлено 7 нарушений транспортного законодательства, в том числе управление автобусов без прохождения технического осмотра, с превышением нормативных значений в выбросах в атмосферу загрязняющих веществ, непредоставление преимущества в движении пешеходам.В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушения.Рейдовые мероприятия проходят и в других районах региона.