Всего на восьми предприятиях ДСУ-3 с мая по ноябрь произведено 277 тысяч тонн асфальта.

Во Владимирской области на базе ГУП «ДСУ-3» в посёлке Улыбышево начали выпуск горячих асфальтобетонных смесей со специальными добавками. На территории госпредприятия расположены три завода.В дорожное покрытие добавляются поверхностно-активные и модифицирующие добавки. Они позволяют увеличить дальность транспортировки смеси без ущерба качеству, снизить температуру уплотнения и обеспечивают однородность асфальтобетона.«К месту укладки раствор доставляют на самосвалах, оборудованных подогревом кузова и полога», - рассказали в пресс-службе администрации региона.Для обеспечения сцепления основание очищается от снега, льда, пыли, грязи, просушивается химикатами и прогревается с помощью терморазогревателей. При положительной температуре воздуха выполняется подгрунтовка слоёв битумной эмульсией.С начала сезона в Улыбышево выпущено более 86 тысяч тонн материалов, устойчивых к укладке при отрицательных температурах. Всего на восьми предприятиях ДСУ-3 с мая по ноябрь произведено 277 тысяч тонн асфальта.