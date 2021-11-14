Во Владимирской области на 14 ноября развернуто 2315 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Из них занято 86,3% или 1999 мест, свободны - ..

Во Владимирской области на 14 ноября развернуто 2315 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.Из них занято 86,3% или 1999 мест, свободны - 316 коек.За весь период пандемии 53 278 больных с Covid-19 в регионе выздоровели, за минувшие сутки из медучреждений выписали 64 человека.Напомним, что в Селивановском районе подготовка стационара для открытия ещё 66 мест для инфицированных ковидом. Ожидается, что его перепрофилируют к концу ноября.