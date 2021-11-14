Штрафы за езду без технического осмотра не должны касаться тех, для кого он перестанет быть обязательным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Штрафы за езду без технического осмотра не должны касаться тех, для кого он перестанет быть обязательным. Об этом в своем сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Дума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект об . Решение коснется около 50 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов и облегчит жизнь их владельцам, подчеркнул председатель ГД.Проходить диагностический осмотр будут обязаны только владельцы такси, автобусов, грузовых автомобилей и используемого в коммерческих целях транспорта. Это необходимо для безопасности участников дорожного движения, пояснил Володин.Спикер сообщил, что граждане начали спрашивать о том, как трактовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях, вступающих в силу с 1 марта 2022 года. Людей волнует норма о штрафе в две тысячи рублей за езду без диагностической карты."Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным", – объяснил спикер ГД.Для избежания ошибок в правоприменительной практике необходимо уточнить положения статьи 12.5 КоАП, считает Володин. Вопрос возьмут на контроль думские комитеты по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по государственному строительству и законодательству, заключил спикер.