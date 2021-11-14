С наступлением минусовых температур во Владимирской области начали изготавливать горячую...

С наступлением минусовых температур во Владимирской области начали изготавливать горячую асфальтобетонную смесь с добавлением поверхностно-активных (ПАД) и модифицирующих добавок (модификаторов). Они позволяют увеличить дальность транспортирования смеси без ущерба её качеству, снизить температуру уплотнения и в целом обеспечивают однородность асфальтобетонных слоёв. Также эти добавки применяются для скорейшего завершения работ по устройству асфальтобетонного покрытия в рамках действующих контрактов.Производство подобных марок ведётся в 33 регионе с 2019 года. Одно из таких производств расположено на базе Владимирского производственного подразделения ГУП «ДСУ-3» в посёлке Улыбышево. Здесь ежедневно работают 3 асфальтобетонных завода. С начала сезона на базе в Улыбышево выпущено более 86 тысяч тонн асфальтобетонной смеси с использованием специальных добавок. Всего на 8 асфальтобетонных заводах ДСУ-3 с мая по ноябрь этого года выпущено 277 тысяч тонн асфальта.