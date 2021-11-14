Александровский городской суд рассмотрит дело 20-летнего жителя Александрова. Его обвиняют сразу в...

Александровский городской суд рассмотрит дело 20-летнего жителя Александрова. Его обвиняют сразу в двух нарушениях Уголовного кодекса: "нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", а также "неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".Как сообщает пресс-служба регионального СледКома, в мае 2021 года обвиняемый, по просьбе своей знакомой, используя штатное программное обеспечение для просмотра абонентской базы, получил детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях абонента. В дальнейшем, без согласия владельца номера передал распечатанную версию соединений девушке.Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью.ФОТО:https://www.pexels.com