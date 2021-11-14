В Александрове 20-летнего парня обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров. По мнению Следкома и УФСБ он совершил преступление с использованием служебного положения. По версии ..

В Александрове 20-летнего парня обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров. По мнению Следкома и УФСБ он совершил преступление с использованием служебного положения.По версии следствия, по просьбе своей знакомой он, используя программное обеспечение для просмотра клиентской базы, получил детализированный отчет о входящих и исходящих звонках абонента. Получив распечатку, он передал информацию девушке.Преступление вскрылось, злоумышленника задержали. Фигурант признался в содеянном. Ему инкриминируют две статьи УК РФ – 138, часть вторая и 272, часть третья.Уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.