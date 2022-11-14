Вся техника уже готова к работе.

Во Владимирской области расчисткой железнодорожных путей от снега и льда этой зимой будут заниматься 13 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.Снегоуборочные машины базируются на крупнейших железнодорожных станциях региона. Вся техника уже готова к работе в зимний период.Так, расчищать пути будут восемь снегоуборочных машин, две путевые очистительные машины, два снегоочистителя, один струг-снегоочиститель, которые оборудованы специальными щетками и предназначены для расчистки свежевыпавшего снега.