Звезда сериала Скорая помощь рассказала, как появился на свет ее внук.

Звезда сериала "Скорая помощь" рассказала, как появился на свет ее внук.Екатерина Волкова, как известно, преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. У артистки есть дочь Валерия, с которой она в прекрасных отношениях. Что уж говорить, свою наследницу звезда сериала "Скорая помощь" поддерживает в самых экстремальных ситуациях.Какое-то время девушка жила в Германии, но в период пандемии вернулась на родину и решила остаться с концами. А чуть позже она сообщила звездной маме радостную новость – о скором рождении внука. К сожалению, беременность не помогла Валерии сохранить отношения с отцом ребенка, и мужчина, по словам дочери актрисы, оставил ее в самый важный момент.А вот знаменитая мама Валерию не бросила и даже вызвалась сама принимать роды! Именно благодаря роли в сериале "Скорая помощь" вдове Эдуарда Лимонова выдали белый халат и позволили находиться в палате. Более того, звезда принимала непосредственное участие в появлении на свет малыша, так сказать, помогая выскребать из дочери окровавленный плод.Валерия призналась, что хотела рожать без анестезии, но когда процесс появления ребенка на свет затянулся, уставшая она стала кричать: "Я не хочу больше, пожалуйста, режьте, что хотите делайте!" А когда чудо наконец-то свершилось, врачи доверили артистке ответственное задание – перерезать пуповину."Мне сказали: "Ну что, бабушка, держите. Режьте". И вот, дрожащие руки. И жизнь новая отделилась. Это, конечно, непередаваемо", – рассказала звезда сериала "Скорая помощь".