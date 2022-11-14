Звезда сериала Скорая помощь рассказала, как появился на свет ее внук.
Звезда сериала "Скорая помощь" рассказала, как появился на свет ее внук.
Екатерина Волкова, как известно, преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. У артистки есть дочь Валерия, с которой она в прекрасных отношениях. Что уж говорить, свою наследницу звезда сериала "Скорая помощь" поддерживает в самых экстремальных ситуациях.
Какое-то время девушка жила в Германии, но в период пандемии вернулась на родину и решила остаться с концами. А чуть позже она сообщила звездной маме радостную новость – о скором рождении внука. К сожалению, беременность не помогла Валерии сохранить отношения с отцом ребенка, и мужчина, по словам дочери актрисы, оставил ее в самый важный момент.
А вот знаменитая мама Валерию не бросила и даже вызвалась сама принимать роды! Именно благодаря роли в сериале "Скорая помощь" вдове Эдуарда Лимонова выдали белый халат и позволили находиться в палате. Более того, звезда принимала непосредственное участие в появлении на свет малыша, так сказать, помогая выскребать из дочери окровавленный плод.
Валерия призналась, что хотела рожать без анестезии, но когда процесс появления ребенка на свет затянулся, уставшая она стала кричать: "Я не хочу больше, пожалуйста, режьте, что хотите делайте!" А когда чудо наконец-то свершилось, врачи доверили артистке ответственное задание – перерезать пуповину.
"Мне сказали: "Ну что, бабушка, держите. Режьте". И вот, дрожащие руки. И жизнь новая отделилась. Это, конечно, непередаваемо", – рассказала звезда сериала "Скорая помощь".