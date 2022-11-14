На днях с родственниками участников СОВ пообщалась директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина.

Александр Авдеев поручил регулярно проводить встречи с семьями мобилизованных владимирцев. На днях с родственниками участников СОВ пообщалась директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина.«Напомню, что регион ввёл единовременную выплату - по 100 тысяч рублей каждому мобилизованному. Такие инициативы пока приняты всего в 24 регионах. Конечно, были ошибки, их исправляли практически в ручном режиме», - подчеркнула Любовь Кукушкина.В мероприятии также приняли участие представители банковской сферы и юристы. Жители смогли задать все интересующие вопросы. Все они были зафиксированы. Обратившиеся обязательно получат ответы. По просьбе родных и близких призванных резервистов на одну из встреч придут представители военкомата.Напомним, что во всех муниципалитетах открыты помощи семьям мобилизованных граждан.