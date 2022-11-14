Власти проводят ревизию помещений.

Александр Авдеев осмотрел в Киржаче укрытия на случай ЧС в подвале нового дома. Власти проводят ревизию укрытий.Как доложил начальник Управления по ГО и ЧС Киржачского района Андрей Жуков, ежегодно на создание резервного фонда жизнеобеспечения населения выделяется до 500 тысяч рублей. Сейчас в городе доступно порядка 100 укрытий. Проводится работа по распределению населения в соответствии с нормативами.Ранее, в связи с введением режима повышенной готовности, губернатор поставил задачу провести в регионе инвентаризацию критической инфраструктуры и укрепить базу гражданской обороны.