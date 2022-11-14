Скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой получил новый поворот.

Скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой получил новый поворот.Карьерафигуристки, Олимпийской чемпионки и подопечной тренера Этери Тутберидзе Камилы Валиевойнаходится на грани срыва: беда пришла откуда ее уже практически не ждали. Насайте Спортивного арбитражного суда появилось заявление Всемирного антидопинговогоагентства (ВАДА).Организациятребует принять меры по делу фигуристки Камилы Валиевой, в том числе дисквалифицироватьее на четыре года, и, соответственно, лишить всех собранных титулов и медалей с25 декабря 2021 года. Об этом сообщает телеканал "".Девушку обвиняютв использовании запрещенных препаратов. передает, что допинг-проба от 25 декабря была положительной.По этой причине международные организации хотели лишить Валиеву права участия в Олимпийскийиграх в Пекине. Тогда Камиле удалось обжаловать это решение. Как будет разворачиватьсясобытия сейчас — пока неизвестно. Есть данные о том, что запрещенный препаратмог попасть в организм через побочные продукты.По мнению некоторыхпоклонников, спортивное сообщество вышвырнуло молодую спортсменку как мусор.Однако, многие фанаты фигурного катания по всему миру верят, что Камила Валиева сможетотстоять свою невиновность.