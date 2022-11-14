Стали известны новые подробности о Валерии Леонтьеве.
Стали известны новые подробности о Валерии Леонтьеве.
73-летний Валерий
Леонтьев состоит в отношениях с Людмилой Исакович уже 50 лет. Интересно, что
пара больше 20 из них прожила в гражданском браке, и только в 1998 решила
узаконить свои отношения. Детей у супругов нет.
Людмила больше не
живет с нами в одной стране, а обжилась за океаном, в солнечном Майами. Пока муж
гастролирует по России и полностью отдается творчеству, жена Валерия Леонтьева
занимается грумингом: заботится о собаках и готовит их к выставкам. При этом
супруги не расходятся и осознанно выбирают гостевой брак.
Такие продолжительные
отношения на расстоянии — редкость среди пар. Брак Леонтьева и Исакович
прокомментировала психолог Наталья Наумова. Она пояснила, что на расстоянии
люди меньше ссорятся.
По мнению
психолога, Леонтьев давно покинул этот мир и пребывает в иллюзиях. В своих
мыслях он строит образ идеального человека, поскольку ему не нужно видеть
супругу в обычной жизни. Эксперт добавляет, что источник такой потребности Валерия
Леонтьева быть на расстоянии, скорее всего, кроется в детском негативном опыте.
Как правило, именно он не дает супругам строить крепкий союз.
"По-другому им было бы эмоционально тяжело", — заканчивает психолог.