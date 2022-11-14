Стали известны новые подробности о Валерии Леонтьеве.

Стали известны новые подробности о Валерии Леонтьеве.73-летний ВалерийЛеонтьев состоит в отношениях с Людмилой Исакович уже 50 лет. Интересно, чтопара больше 20 из них прожила в гражданском браке, и только в 1998 решилаузаконить свои отношения. Детей у супругов нет.Людмила больше неживет с нами в одной стране, а обжилась за океаном, в солнечном Майами. Пока мужгастролирует по России и полностью отдается творчеству, жена Валерия Леонтьевазанимается грумингом: заботится о собаках и готовит их к выставкам. При этомсупруги не расходятся и осознанно выбирают гостевой брак.Такие продолжительныеотношения на расстоянии — редкость среди пар. Брак Леонтьева и Исаковичпрокомментировала психолог Наталья Наумова. Она пояснила, что на расстояниилюди меньше ссорятся.По мнениюпсихолога, Леонтьев давно покинул этот мир и пребывает в иллюзиях. В своихмыслях он строит образ идеального человека, поскольку ему не нужно видетьсупругу в обычной жизни. Эксперт добавляет, что источник такой потребности ВалерияЛеонтьева быть на расстоянии, скорее всего, кроется в детском негативном опыте.Как правило, именно он не дает супругам строить крепкий союз."По-другому им было бы эмоционально тяжело", — заканчивает психолог.