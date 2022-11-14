Ольга Орлова удивила всех, когда забеременела в 44. Но оказалось, что это еще не предел фантастики.

Ольга Орлова удивила всех, когда забеременела в 44. Но оказалось, что это еще не предел фантастики.13 ноября бывшая солистка "Блестящих" и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова отметила 45-летие. Весь день с самого утра Орлова принимала поздравления и подарки, а вечером все ее близкие друзья собрались в ресторане на банкет. На праздник приехали Марина Юдашкина, Ксения Бородина, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков и многие другие знаменитости и просто друзья артистки, главным гостем среди которых был, конечно же, ее муж и отец ее будущего ребенка бизнесмен Валерий."Такие подруги, как Ольга Орлова, — это очень большая редкость, но если тебе повезло обрести такого друга, то это будет самый большой подарок судьбы", – написала Ксения Бородина в своем аккаунте в соцсети.Беременная Ольга Орлова купалась во внимании, ее завалили роскошными букетами и подарками. В своем аккаунте звезда показала кадры с торжественного мероприятия. На видео звезда резво отплясывала босиком рядом с чернокожим молодым артистом с дредами, который с удивлением наблюдал за энергичной беременной 45-летней Ольгой Орловой.В конце праздника Ольга Орлова показала заваленный цветами и подарками дом. Она отметила, что ей предстоит большая работа по разбору надаренного имущества.