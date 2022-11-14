Лиза Арзамасова пооткровенничала в своем микроблоге.

Лиза Арзамасова пооткровенничала в своем микроблоге.Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью — ее малышу Леве исполнилось 15 месяцев. 27-летняя актриса уже восстановилась послеродов, и даже продемонстрировала похудевший живот. На волне празднования Лизапорассуждала с подписчиками на тему спокойствия и сохранения самообладания.По мнению Лизы Арзамасовой, злиться — это нормально, ведь человек пока ещене стал роботом. Поклонники согласились с таким мнением, а некоторые дажерассказали свои истории. Так, одна из подписчиц жены Авербуха написала о спокойствииво время общения с детьми."Бываетскачут по тебе дети, это нормально, это хорошо. А чужой детеныш своейневоспитанностью порой раздражает", — написала женщина. Лиза пока неответила на этот комментарий.Напомним, чтоЛиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. А уже черезполгода народ ахнул при виде обрюхаченной девушки — пара ждала ребенка. В августепрошлого года на свет появился первенец Лева.После слухов обизмене Ильи Авербуху многие поклонники заподозрили разлад в звездной паре.Однако, новые кадры с проекта "Ледниковый период" опровергают разрыв— Лиза Арзамасова и звездный тренер трогательно поздравляют друг друга суспешным прокатом.