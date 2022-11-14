Лиза Арзамасова пооткровенничала в своем микроблоге.
Лиза Арзамасова пооткровенничала в своем микроблоге.
Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью — ее малышу Леве исполнилось 15 месяцев. 27-летняя актриса уже восстановилась после
родов, и даже продемонстрировала похудевший живот. На волне празднования Лиза
порассуждала с подписчиками на тему спокойствия и сохранения самообладания.
По мнению Лизы Арзамасовой, злиться — это нормально, ведь человек пока еще
не стал роботом. Поклонники согласились с таким мнением, а некоторые даже
рассказали свои истории. Так, одна из подписчиц жены Авербуха написала о спокойствии
во время общения с детьми.
"Бывает
скачут по тебе дети, это нормально, это хорошо. А чужой детеныш своей
невоспитанностью порой раздражает", — написала женщина. Лиза пока не
ответила на этот комментарий.
Напомним, что
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. А уже через
полгода народ ахнул при виде обрюхаченной девушки — пара ждала ребенка. В августе
прошлого года на свет появился первенец Лева.
После слухов об
измене Ильи Авербуху многие поклонники заподозрили разлад в звездной паре.
Однако, новые кадры с проекта "Ледниковый период" опровергают разрыв
— Лиза Арзамасова и звездный тренер трогательно поздравляют друг друга с
успешным прокатом.