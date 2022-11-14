Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» радует покупателей своей продукцией. Более 35 видов рыбы представлено на прилавке: чавыча, белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга и, конечно

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» радует покупателей своей продукцией. Более 35 видов рыбы представлено на прилавке: чавыча, белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга и, конечно же, икра. Рыба – это один из самых ценных продуктов питания, который специалисты рекомендуют обязательно включать в рацион. Владимирцы давно по достоинству оценили камчатскую продукцию, многие покупатели приходят специально за