Президиум регионального совета партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на пост мэра Владимира. Информация об этом появилась 14 ноября примерно в 10:30 на

Президиум регионального совета партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на пост мэра Владимира. Информация об этом появилась 14 ноября примерно в 10:30 на сайте регионального отделения партии власти. Заседание Совета народных депутатов Владимира, на котором пройдет голосование и будет назначен новый глава города, должно пройти 16 ноября. Об этом в социальных сетях сообщил