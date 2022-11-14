Президиум Регионального политсовета “Единой России” поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на...

Президиум Регионального политсовета “Единой России” поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на должность главы города Владимира.После утверждения этого решения Президиумом генсовета партии его направят во Владимирский горсовет. Напомню, Дмитрий Наумов в настоящий момент занимает должность главы администрации Гороховецкого района. Также в конкурсе участвуют замдиректора департамента экономического развития Владимирской области Андрей Наумов и первый зам координатора регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов. Вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов и врио заместителя губернатора Дмитрий Лызлов свои кандидатуры сняли.