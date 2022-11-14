С Викторией Боне случилось страшное. Надо было сидеть дома, а теперь уже поздно.

С Викторией Боне случилось страшное. Надо было сидеть дома, а теперь уже поздно.На днях в Сети вышло скандальное интервью российского исполнителя Филиппа Киркорова в шоу "Алена, блин!", где поп-король вдоль и поперек пропесочит бывшую звезду "Дома-2" Викторию Боню. Певец раскритиковал звезд, которые покинули Россию, оторванные от родной земли артисты никогда не смогут найти счастья в жизни. Киркоров назвал тоню "в каждой ж*** затычкой" и названной гостьей. "Лишь бы пробраться на красные дорожки и найти себе там хорошего *** , чтобы обеспечить себя на всю жизнь и обязательно о себе напомнить. И потом чтобы вот эта Боня, жалко, что она носит имя моей мамы, царствие ей небесное, может себе позволить комментировать любое событие, которое происходит в нашей стране", – возмущался Киркоров.По страшному совпадению после скандального интервью жизнь Виктории Боне перевернулась с ног на голову. В своем аккаунте она сообщила, что ее квартиру ограбили неизвестные. Боня показала кадры из опустошенного жилья. Она написала, что ей пришлось экстренно возвращаться из поездки во Францию."Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому, что мою квартиру ограбили", – написала оставшаяся с голой задницей телеведущая Виктория Боня.Поклонники уже пошутили на этот счет и саркастично приплели к скандалу Филиппа Киркорова. "Наверняка это сделал Филипп Киркоров"; "Это е 2 или 3 раз"; "Это Киркоров украл ваши вещи. Ему не в чем выступать"; "Это Филя"; "Из-за огромного количества мигрантов в Европе жить опасно", – написали фолловеры.