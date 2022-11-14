Завершилась осенняя стадия первенства России по футболу. “Торпедо” и “Муром”, несмотря на поражения...

Завершилась осенняя стадия первенства России по футболу. “Торпедо” и “Муром”, несмотря на поражения в последнем туре, попали в шестерку лучших и весной сыграют в "группе победителей".“Черно-белые” дома со счетом 1-3 уступили второй команде московского “Динамо”, муромляне на выезде проиграли ивановскому “Текстильщику”. 0-2. В итоге, “Муром” с тридцатью девятью очками финишировал на втором месте, у владимирских торпедовцев на одиннадцать очков меньше, пятое место. Футболисты уходят в отпуск, из которого выйдут уже в следующем году.