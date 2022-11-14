Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил сразу несколько предприятий Киржача, на...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил сразу несколько предприятий Киржача, на которых производят военную продукцию, предназначенную для наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Все подробности в репортаже Александра Сыпченко.Эти универсальные походные печи вскоре отправят в зону СВО. Для них подходит практически любой вид топлива. Испытание огнем, в прямом смысле, они прошли успешно. Две партии ценного груза уже доставили на фронт. За погрузкой еще ста пятидесяти новых печей наблюдает губернатор Александр Авдеев.Михаил Тимошенко, председатель совета директоров торгово-производственного холдинга "Русклимат":- Ребята остаются и в нерабочее время, для того чтобы собирать данные изделия, чтобы помогать жителям, которые попали в непростые условия, солдатам. Помогать как можем.Здесь же производят и разборные "саперные кошки" из стали высшего качества.А это уже швейное предприятие, недавно здесь начали выпускать непромокаемые спальные мешки для военных. Объемы - более 1000 единиц готовой продукции в месяц. На предприятии работает всего 15 человек. Сейчас трудиться приходится практически без выходных.50 спальников и туристических ковриков предприятие пошило и отправило в зону СВО бесплатно. На подходе и выпуск другой военной продукции.Денис Спирин, предприниматель:- Свежая история, еще не запущена, только промо-образцы, очень теплые непромокаемые перчатки, по сути дела, спальник, только в форме перчатки.Проверил Александр Авдеев и пункты укрытия на случай любой чрезвычайной ситуации. Только в жилых домах Киржача оборудовано более сотни бомбоубежищ. В них могут единовременно разместиться примерно 20 тысяч человек.Андрей Жуков, начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Киржачского района:- Сейчас организовали работу с предприятиями, соответственно, их подвальный фонд изучаем, ну и проводим работу по распределению населения.В ближайшее время ревизия критической инфраструктуры будет продолжена, заявил Александр Авдеев. Так же, как и поставки необходимых вещей для нужд российских военных в зоне СВО.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы получаем всю информацию о том, какие потребности нужны, еще раз говорю спасибо Михаилу Валерьевичу, отправили туда печки, потому что блиндажи копаются, окопы копаются, необходимо отапливать и так далее, отправляем спальные мешки, отправляем теплую одежду, отправляем сапоги и так далее.Глава региона заверил: связь с командирами воинских частей, где служат владимирские бойцы, не прерывается ни на минуту. Владимирская область оказывает им и членам их семей всю необходимую помощь.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”