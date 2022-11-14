В 33-ем регионе привито 44% населения от числа людей, которым рекомендована инъекция.

Александр Авдеев привился от гриппа. Губернатор Владимирской области призывает жителей последовать его примеру.«Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, либо в дополнительных пунктах вакцинации. Я поручил организовать выезды медиков на крупные предприятия, чтобы все желающие могли получить вакцину без отрыва от производства», - добавил он.Сейчас в 33-ем регионе привито 44% населения от числа людей, которым рекомендована инъекция.