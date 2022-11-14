Губернатор Александр Авдеев и военный комиссар региона прокомментировали обращение, появившееся в...

Губернатор Александр Авдеев и военный комиссар региона прокомментировали обращение, появившееся в соцсетях.Предположительно оно записано на центральной площади города Петушки. Люди в кадре жалуются на проблемы с подготовкой мобилизованных, экипировкой, снабжением и командованием. Отвечая на жалобы, Авдеев заявил, что мобилизованным требуется время, чтобы адаптироваться к боевым условиям. Оба наших полка, участвующие в СВО, действуют в штатном порядке. У бойцов есть оружие, боеприпасы. В расположение регулярно поступают грузы помощи из области. Сейчас формируется очередной. Отдельно обращение родственников прокомментировал и военком области Юрий Гусаров.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- Перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой смотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым как по линии Министерства обороны, так и дополнительными средствами от Владимирской области. В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, горячее питание и вода, всё это есть. Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно. Связь с командирами полков и подразделений поддерживается.