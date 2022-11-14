Столица закупает общественный транспорт только у российских производителей. Это позволяет предприятиям сохранять уже имеющиеся рабочие места и создавать новые.

Столица закупает общественный транспорт только у российских производителей. Это позволяет предприятиям сохранять уже имеющиеся рабочие места и создавать новые.На долю Москвы приходится 70% заказов у российских машиностроителей. Это 85% пригородных поездов, 90% вагонов метро, 70% всех трамваев и почти все электробусы."В рамках поручений Сергея Собянина мы не только закупаем новый российский транспорт, но и поддерживаем российских транспортных машиностроителей и помогаем сохранять тысячи рабочих мест на множестве предприятий и создавать новые", – отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он напомнил, что город завершил обновление парка поездов центральных диаметров (МЦД), автобусов, трамваев. По количеству новых автобусов и пригородных поездов Москва является одним из лидеров в Европе.По словам Ликсутова, доля новых вагонов метрополитена увеличилась в пять раз. Слова заммэра приводит портал mos.ru.Один из приоритетов города – развитие электротранспорта. На 79 столичных маршрутах работает более тысячи электробусов. Все они произведены в России.Москва на поставку еще 33 электробусов. Планируется получить их до конца 2022 года. В 2023-м в столицу поставят более 500 машин.В начале июля в Троицком административном округе открылся крупнейший в Европе электробусный парк. Он может обслуживать 50% подвижного состава, который перевозит пассажиров в Новой Москве.Объект оснащен 34 зарядными станциями на более чем 200 зарядных постов. С момента открытия электробусы парка перевезли более 360 тысяч пассажиров.