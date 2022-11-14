Телеведущая Юлия Барановская поделилась, как провела выходные.

Телеведущая Юлия Барановская поделилась, как провела выходные.Ведущая Первогоканала и звездных мероприятий Юлия Барановская любима зрителями за открытость ивнутреннюю силу. После громкого расставания с мужем Андреем Аршавиным женщинавзяла себя в руки, построила карьеру и не осталась в тени футболиста. Мотивацияу Юлии была серьезная, ведь ей нужно было воспитывать и обеспечивать троих наследников: Арсения,Яну и Артема.Сейчас ЮлияБарановская не переживает из-за несложившейся личной жизни, ведь ей есть с кемпровести свободное время. Ведущая поделилась фотографией, из которой сталопонятно: женщина променяла всех кавалеров на юного красавца сына. Минувшиевыходные они провели вместе, посетив футбольный матч клуба "Динамо".Кроме семейныхснимков Юлия выкладывает и фотографии с ярким макияжем, демонстрируя глубокоедекольте. Поклонники регулярно пишут комментарии пылающей сексом ЮлииБарановской, рассуждая о неудачных романах ведущей.Так, однисчитают, что бывший муж Андрей Аршавин потерял настоящий бриллиант, другиезлорадствуют будто Григорий Лепс кусает локти. Напомним, что, по слухам, именнос музыкантом Юлия Барановская крутила роман в последние месяцы. Для многих поклонниковсложился пазл романа Барановской и Лепса: сначала совместные съемки, а затем иуход певца из семьи.