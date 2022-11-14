Лидерами по времени в Сети стали жители Кольчугино. Ежемесячно каждый абонент использует здесь почти 19 Гб мобильных данных — вес десятка фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 25% ..

Лидерами по времени в Сети стали жители Кольчугино. Ежемесячно каждый абонент использует здесь почти 19 Гб мобильных данных — вес десятка фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 25% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.Как показывает обезличенная аналитика оператора, сразу два населенных пункта обходят по любви к интернету столицу области. К ноябрю топ-5 по объемам прокаченного трафика выглядит следующим образом:Кольчугино — 18,6 Гб на пользователя;Курлово — 18,3 Гб;Владимир — 17,6 Гб;Покров — 17,5 Гб;Петушки — 16,9 Гб.Для сравнения обычно горожане во Владимирской области используют около 15 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 20% и составлял 13 Гб. Первую позицию в рейтинге тогда занимал Лакинск.А вот «пятерка» по количеству телефонных звонков заметно отличается. Здесь в 2022 году впереди Курлово, Муром, Камешково, Вязники и Гороховец. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 5 часов 5 минут, то общительные курловчане — 6 часов 15 минут.«По данным международного эксперта Ookla, у МегаФона самый быстрый мобильный интернет в регионе. За этим стоит большая работа наших инженеров. С начала года мы провели модернизацию базовых станций в Муроме, Гусь-Хрустальном, Александрове, Петушках и других крупных населенных пунктах. Новые телеком-объекты запущены в Суздале, Кольчугино, Муроме. Все это позволяет еще большему числу абонентов одновременно общаться на высоких скоростях», — прокомментировала директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.