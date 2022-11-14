Измученный вынужденной разлукой Сергей Зверев прервал многолетнее молчание о давней любви.

Измученный вынужденной разлукой Сергей Зверев прервал многолетнее молчание о давней любви.Российский стилист-парикмахер Сергей Зверев дал откровенное интервью, в котором рассказал о давней дружбе с Аллой Пугачевой. При этом он сильно нуждается с общении с ней, ведь когда-то они были неразлучны.Сергей Зверев стал фаворитом Аллы Пугачевой после девяностых. Тогда Примадонна помогла парикмахеру взойти на звездный олимп и таскала его с собой на все гастроли. Конечно, такая тесная связь не прошла без следа, и теперь брошенный Зверев ужасно тоскует, ведь Пугачева "свинтила" за бугор.Именно Пугачева способствовала старту певческой карьеры Сергея Зверева. Народ полюбил его песню "Алла", "Ради тебя" и другие. Не секрет, что Зверев не стеснялся открыто флиртовать с Пугачевой, но романа у них так и не случилось."Мы с Аллой вместе жили в тот период, условно говоря. Она проживала в гостинице "Балчуг". Я приду домой, вещи кину, душ приму и быстренько к ней. Вся моя жизнь была только с ней!" – плачет Сергей Зверев.Дружба Пугачевой и Зверева рухнула, когда в жизни артистки нарисовался пронырливый юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ). Он быстренько изжил всех друзей Примадонны. А после того, как Пугачева улетела из России, Зверев и вовсе отчаялся вновь когда-нибудь увидеть свою "давнюю любовь".