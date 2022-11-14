В минувшую субботу (12-го ноября) глубокой ночью (3:26) в Главное управление МЧС России по...
В минувшую субботу (12-го ноября) глубокой ночью (3:26) в Главное управление МЧС России по Владимирскому региону поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме областного центра на улице Лакина.
На момент прибытия к месту подразделений наблюдался сильный дым из окна 5-го этажа.
Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Были спасены две человек.
Специалисты также эвакуировали 40 жильцов многоквартирного дома.
Известно, что привлекалось 7 единиц техники и 17 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: Пресс-центр МЧС России по Владимирской области, официальный сайт 33.mchs.gov.ru