На странице Виталины Цымбалюк-Романовской в соцсетях появилось важное сообщение.

На странице Виталины Цымбалюк-Романовской в соцсетях появилось важное сообщение.Имя пианистки прославили, пожалуй, ее романы. К примеру, отношения с Арменом Джигарханяном, которые осуждали многие. Удивительно, но армия хейтеров у нее так и не образовалась. Наоборот, многие восхищаются Виталиной Цымбалюк-Романовской.На страницах артистки в соцсетях каждая фотография сопровождается восторженными комментариями. Причем даже тогда, когда ее снимки получаются не очень удачными. Недавно, к примеру, поклонники нашли блондинку в лесу: она опубликовала занимательный коллаж, на котором автор поместил часть ее тела на фоне осеннего пейзажа.Несмотря на то, что лесистая местность запечатлена общим планом, Виталина Цымбалюк-Романовская помещена на него по пояс – как бы остальная часть ее тела порезана. Но поклонники все равно остались в восторге.На этот раз блондинка поделилась новым кадрами – с фотосессии у консерватории. Это место – родное для нее как для человека, который связан с музыкой."Каждый концерт, как ритуал, навсегда остается в памяти", – отметила артистка.А поклонники в свою очередь опять восхитились красотой звезды. В частности, в комментариях появилось важное сообщение: кто-то из пользователей отметил, что за последнее время блондинка тихо и без особого шума изменилась, а благодаря переменам, так сказать, ушла в лучший мир, открыв миру новую версию себя."Наконец-то в тебе проснулась твоя свобода. То, что ты годами прятала. Ты похорошела", – написал кто-то из поклонников Виталины Цымбалюк-Романовской.