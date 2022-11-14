15 ноября проходит народный праздник Акиндин и Пигасий, которые отдали свои жизни за веру. В народе...

15 ноября проходит народный праздник Акиндин и Пигасий, которые отдали свои жизни за веру. В народе этот день прозвали Житницей.Самой главной традицией наших предков на Акиндинов день считалась пора молотьбы. Мужчины и женщины работали в житницах на поле с утра до ночи: обминали лен и коноплю, молотили снопы. Считалось, что если житница полна, то и душа полна будет. Там же крестьяне сушили зерно, разводя огонь. Это представляло большую опасность. Уставшие рабочие могли не заметить, как из очага вылетела искра и начался пожар. Именно поэтому на Руси в этот день вспоминали духа дворовых построек — овинника. К нему относились уважительно, потому что овинник оберегал от нечистой силы, мог не допустить беды и пожара. Чтобы договориться с ним, в углу житника оставляли свежевыпеченный хлеб.Что нельзя делать в этот день?Нельзя обращаться к людям с просьбами о чём-либо — помощь будет только во вред.Нельзя употреблять спиртные напитки. Рекомендуется воздержаться от сладкого. Кто ослушается запрета, того ждут большие неприятности: ссоры со второй половинкой, разочарования в друзьях, а также денежные хлопоты и заботы, связанные со здоровьем.Нельзя обижать, ругать, ссориться — к проблемам на работе.Нельзя давать деньги в долг — этих денег вы больше не увидите.Нельзя рассказывать чужие секреты — наступит чёрная полоса.Нельзя ломать ветки деревьев — к беде. Даже если веточки нужны для полезного дела, лучше их подобрать с земли.Народные приметы на 15 ноября 2022 года:Облака плывут против ветра — скоро начнётся снегопад;Небо вечером покрылось туманом — будет ветер;Снегири раскричались — к морозам;По двору летают галки и синицы — должен пойти снег;Вороны кричат в южном направлении — скоро придёт тепло;Атмосферное давление понизилось — к облачной погоде, возможны осадки;Снег — к большому разливу по весне;Дороги развезло — тепло будет до самого декабря.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos