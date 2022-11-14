Народный фронт добивается устранения дефектов за счет подрядчиков на ранее отремонтированных...

"Народный фронт" добивается устранения дефектов за счет подрядчиков на ранее отремонтированных дорогах Владимира. Речь об участках, которые в прошлом году были приведены в порядок по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".Общественники проверили дорожное полотно на улицах Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе. На не так давно отремонтированных участках уже появились ямы, где-то заметны трещины, провалы, просадка люков и поломанные бордюры. В региональном отделении "Народного фронта" пообещали проследить за тем, чтобы все выявленные дефекты были устранены по гарантии.Алексей Мокеев, эксперт регионального отделения Народного фронта во Владимирской области:- Гарантийный срок работ на эти участки составляет 4-5 лет. Устранить это все должны подрядчики за свой счет. В рамках контракта, по договору.