Лера Кудрявцева рассказала о ситуации, которая испугала ее до глубины души: она чуть не потеряла ребенка.

Лера Кудрявцева рассказала о ситуации, которая испугала ее до глубины души: она чуть не потеряла ребенка.Лера Кудрявцева, четыре года назад ставшая матерью во второй раз, часто становится гостьей различных телепередач. Недавно она посетила площадку шоу "Звезды сошлись", на которой вместе с другими гостьями обсудила процесс появления детей на свет.Оказалось, что роды телеведущей проходили в невероятной опасности. Еще немного и мог бы пострадать ее новорожденный ребенок! Как поделилась Лера Кудрявцева, ее роды начались внезапно.На дворе стоял 1990 год, она, недавно перешагнувшая порог 18-летия, оказалась в больнице. Странные ощущения, которые неопытная Лера приняла за желание облегчиться, привели ее в туалет. Спасла и мать, и ребенка медсестра, которая влетела в кабинку и, задрав подол ночнушки у роженицы, поняла, что "обделавшаяся" Лера Кудрявцева на самом деле была в потугах.Ее срочно бросили на каталку, а что было дальше – Кудрявцева не помнит. Как только ребенок вышел, Лера сразу же потеряла сознание. Именно таким и стало появление на свет ее сына Жана Ленюка...К счастью, следующие роды телеведущей прошли уже в более предсказуемой атмосфере: врачи окружили ее заботой и помогли минимизировать болевые ощущения, поставив ей эпидуральную анастезию.