14 октября в 14:00 в Ленинском районном суде города Владимира пройдет рассмотрение уголовного дела бывшего вице-губернатора Григория Вишневского, обвиняемого в мошенничестве и трех эпизодах

14 октября в 14:00 в Ленинском районном суде города Владимира пройдет рассмотрение уголовного дела бывшего вице-губернатора Григория Вишневского, обвиняемого в мошенничестве и трех эпизодах получения взятки. Предыдущее заседание, напомним, перенесли из-за неявки адвоката. «Шестой канал» подробно рассказывал о нем. Григорию Вишневскому только по одной из статей о получении взятки в крупном размере грозит до 12