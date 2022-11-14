В жизни Игоря Крутого радостное событие.

В жизни Игоря Крутого радостное событие.Знаменитый композитор – не из тех людей, кто придает огласке свою личную жизнь. Более того, в последнее время его вообще не слышно и не видно, особенно в социальных сетях. Крайний свой пост Игорь Крутой опубликовал еще в середине октября, а потом пропал, храня молчание.Поклонники уж было потеряли своего кумира, но он вернулся в мир Интернета, причем не один, а с новорожденным ребенком на руках. Что это за малыш становится понятно не сразу. В комментариях не мало людей написали: "Похож на вас". Но очевидно, что этот малыш не музыкального деятеля – уж слишком он стар для отцовства.Под трогательным роликом, в котором Игорь Крутой мило нянчится с малышом, написаны пронзительные строки, из которых становится ясно, что в кадре – внук по имени Игорь, который отмечает свой первый важный праздник."С днем рождения, Игорь Яковлевич Крутой (младший)" – обратился к мальчику мэтр отечественной эстрады.Поклонники, конечно, присоединились к поздравлениям, а также, наблюдая за счастливым маэстро, не упустили возможности отметить, как композитору идет статус дедушки."Так классно смотритесь вместе! Как же это трогательно и душевно. Вы прям как отец с сыном", – написали поклонники Игоря Крутого.