14 ноября – международный день логопеда. Как часто мы задумываемся о качестве своей речи? Кто-то из...

14 ноября – международный день логопеда. Как часто мы задумываемся о качестве своей речи? Кто-то из нас тараторит, кто-то «гыкает» или «глотает» буквы, а кто-то и вовсе переходит на краткую «народную» форму общения, вроде: «Ну чё, как оно?»О красивой, правильной и эффектной речи рассказала педагог из Владимира – Ирина Свирина. Приемами логопедии она владеет в совершенстве. Преподаватель поделилась с корреспондентом ГТРК «Владимир» интересными историями о своих учениках. Например, кому-то удалось ярко и выразительно заговорить, лишь думая, что в этот момент он «кривляется и истерит».О популярности уроков постановки речи во Владимирском регионе- Ирина, как и почему вы решили преподавать ораторское искусство во Владимире? Наверняка не знали - "выстрелит" ваше дело в регионе или нет...- Я училась на актёрском курсе у Николая Анатольевича Горохова. И сразу после окончания этого обучения получила приглашение преподавать на театральных курсах. Я – педагог сценической речи. Ораторское искусство – небольшая «ветвь» данного направления. Четыре или пять лет назад я ушла в онлайн-преподавание. Тогда это было действительно волнительно, потому что уволилась из учреждений. И я не знала – «выстрелит» это дело или нет. Онлайн тогда только начинался, ему многие не доверяли, а тут еще работа с речью, голосом. Но всё получилось.Фото из личного архива Ирины Свириной- В данный момент я работаю на всю Россию. Во Владимире не так много людей, которые обучаются. А ещё сценическая речь востребована в профильных дисциплинах. Например, для людей, которые учатся на театральном факультете актёрскому мастерству. Таких ребят в городе тоже не очень много. Но, признаюсь, при работе с людьми, я решаю самые разные речевые проблемы. И не всегда они касаются одной лишь сцены.- Есть какие-то личные достижения по количеству учеников и результату?- Мне сложно посчитать своих учеников, потому что их было очень много. Я сбилась со счёта после первой тысячи человек, потому что были курсы, семинары, преподавание в различных учреждениях. Что касается результата, то есть люди, с которыми я работаю, но их имена нельзя называть. Считаю, что это тоже некое достижение.На заметку!Фантастические ошибки в речи и в каких выражениях они обитают?Ошибка: "Скрипя сердцем"Правильно: "Скрепя сердце"Мы не "скрипим" сердцем, мы его скрепляем.Ошибка: "Хоть кол на голове чеши"Правильно: "Хоть кол на голове теши"Это от слова "тесать", а не "чесать".Ошибка: "Палка на двух концах"Правильно: "Палка о двух концах", то есть, она с двумя концами.Речь и психология: есть ли связь?- Кто обращается к вам? Возможно, вспомните интересные истории, связанные с учениками...- Да, конечно, их было очень много в моей практике. Например, один студент стал легендой, потому что пересдавал «речь» девять раз. Он пытался взять нахрапом, он думал, что возьмёт измором. Девять раз мы собирали театральную комиссию, чтобы объективно оценить навыки студента. Но он каждый раз пытался как-то извернуться и схитрить. Дело в том, что сценическая речь – это профильная дисциплина, то есть специальность. Её нельзя не знать. Этот студент стал «легендой» изворотливости, потому что на самом деле не желал самого главного – выучить то, что было положено, вникнуть в материал.Фото из личного архива Ирины Свириной- А ещё я работаю с заиканием. Однажды, столкнулась с нетипичным случаем. Девушка думала, что она заикается, но после тестирования выяснилось, что физически проблемы нет. Тут чисто психология! Она думала, когда еще ходила в детский сад, что заикание – это «инфекция». Дома заикался папа, а в саду – мальчик. Как-то ее мозг сопоставил эти факты. И она решила, что заикание – это заболевание, которым можно заразиться от другого человека. Девочка так испугалась, что в её речи произошли изменения. Она стала бояться говорить (это называют логофобией), перестала общаться с людьми, избегала разговоров по телефону.Фото: pxfuel.com- А время шло, человек взрослел, но проблема оставалась нерешённой. Фактически девушка стала затворницей. Когда мы стали с ней заниматься, то выяснили, что просто нужно было поработать с дыханием, артикуляцией, расслаблением. И очень важно было подарить человеку уверенность в том, что она хорошо говорит. Даже в стрессовых ситуациях. У нас получилось решить проблему. Теперь эта девушка наслаждается жизнью.Об обществе и «народных» сокращениях в речи- Как считаете, почему в современное время можно слышать трансформацию русской речи со знаком "минус" - сокращения слов, вставка "ну", "а чё" и пр. Или всё же это нормально? Таковы тенденции...- Вопрос – в каком обществе мы находимся. Люди «окают», «чокаю» и «акают». Кстати, иногда тоже использую «чо» и «ну» специально для того, чтобы придать речи особый «свойский» колорит. Отличный приём! Он вызывает улыбку. Не все «чокают» и «нукают» на самом деле. Есть люди, которые следят за языком, которые много занимаются, которые стараются уйти от «сниженной» лексики. А некоторые ребята спокойно относятся к нормам русского языка. Как правило «ну», «че» и пр. встречаются у подростков и молодых людей 20-25 лет. Они не особенно задумываются о том, что красивая и богатая речь – классно и интересно! Обычно люди осознают это, когда появляется потребность в хорошей работе. Вот тогда мы выходим на новый уровень. Люди начинают занимать новые должности, они становятся руководителями, ведут презентации. Или, например, выбирают такие профессии, как - ведущий, диктор, актер или режиссер.Фото: pxfuel.com- Несколько советов для тех, кто только что задумался о том - какая у него речь. Возможно ли её оценить самостоятельно?- Я считаю, что главное – это здоровье голоса. Ощущаете боль в горле, сухость, что-то давит и першит - первый повод задуматься. С голосом нужно работать. Иначе со временем подобные изменения могут привести к уплотнению на голосовых складках. Это может мешать работе, если человек ведёт лекции или семинары. Второй критерий оценки – бытовой. То есть вас понимают, вас слышат – это уже неплохо. Совет – возьмите сложный текст, запишите его на видео и оцените со стороны. Что должно насторожить в вашей речи? Если рот почти не открывается, челюсть сжата. Напряженность нужно убирать. Бывает так, что в быту все неплохо, вас понимают и вроде бы дефектов речи не наблюдается, вы все выговариваете, но, когда волнуетесь – начинаете пищать и дикция куда-то пропадает. Это всё можно услышать на тестовой записи.Фото: pxfuel.com- Что касается говора, то сам человек его не различает. Особенно, если так говорит весь регион, в котором он живёт. «Акание», «якание», растягивание. Человек «внутри» этого говора, общества, речи вокруг. Говор – это серьёзный повод для работы со специалистом.О речевом слухе, нетипичных студентах и самом главном- Что такое «речевой слух»? И у каждого ли человека он присутствует от природы?- Бывает так, что речевой слух не очень развит. Человек не понимает – как он разговаривает. Например, ребенок рос, но фоном постоянно был включен телевизор. И все говорили на повышенных тонах, чтобы его перекричать. Человек стал воспринимать это, как норму, оглушая теперь всех и вся. Часто люди в таких ситуациях говорят: «Я не кричу, это у меня голос такой!» Иногда, чтобы отучиться от этой привычки – нужно развивать диапазон голоса, навык говорить «тихо-громко». Есть специальные упражнения, которые помогают выработать понимание - где он кричит, а где говорит нормально. Так «воспитывается» речевой слух.Фото из личного архива Ирины Свириной- А бывает так, что у человека всё отлично: с речевым слухом, способностями и многим другим, но он не развивает свою речь. Стоит на месте. Когда я преподавала в одном учебном заведении, то у меня был любопытный случай: талантливый студент ленился, поскольку считал, что отлично подготовлен по сценическому движению. «Зачем развиваться дальше?» - думал он. Ходил как король, позволял себе пропуски. Стоит отметить, что парень действительно был невероятно талантлив, всё у него получалось. Сложно было его убедить в том, что хорошие данные – одно, а развитие – другое. Пришлось пойти не маленькую хитрость. У меня была группа студентов помладше, им нужны были дополнительные занятия. И я подумала, что моему «нехочухе» помогла бы реализация его амбиций, если бы он взял над ребятами шефство. В результате, почувствовав ответственность, а также возможность демонстрировать свои навыки, получая за это восхищенные взгляды, всё изменилось. Правда, в какой-то момент студент понял, что его таланта «не хватает». Не все элементы можно с лёгкостью донести до других ребят. И нужно погрузиться в историю, лучше подготовиться. Только после этой работы, дела у моего талантливого студента сдвинулись с места, он наконец-то начал тренироваться сам.Фото: pxfuel.com- А ещё у меня была ученица, которая жила в другой стране. Смущало её произношение. В ходе опроса я не сразу поняла – почему так. Сначала подумала, что у неё просто английский акцент, но на самом деле, когда стали делать тренировочные тестовые упражнения, выяснилось, когда-то в её русском языке действительно были сложности. Звуки «т», например, звучал мягко. «С» - аналогично. В итоге мы «вычищали» каждый звук! И со временем добились отличного результата. Вывод: для того, чтобы речь стала грамотной и красивой – важно выявить причину проблемы. Без этого, увы, занятия будут бесполезны.Иногда «истерить и кривляться» - это значит «ярко говорить»В заключение Ирина Свирина поделилась ещё одной историей из своей многолетней практики, в которой видно, насколько люди разные в своём ощущении и понимании – какая должна быть речь на самом деле:- Молодой человек хотел научиться говорить убедительно и захватывающе. Парень, надо отметить, был очень сдержанный. Но предстоял переход на руководящую должность. Ему просто необходимо было говорить интересно. Мы долго не могли с этим ничего поделать. Речь звучала монотонно и скучно. Подобрать ключик удалось лишь тогда, когда я в буквальном смысле «достала» человека. У нас это называется – «педагогически вредничать». Когда человек выполнял работу с текстом, я всё время ему говорила: «Нет, не так, нет, не так…» Это в какой-то момент вывело его из себя, и он выдал фразу, которая стала ключевой в работе с ним: «Да что мне надо кривляться и истерить?!» Вот в этот момент он стал интересным. Я увидела – какой он может быть на самом деле. И с этого момента обучение вышло на новый уровень. Просто оказалось, что интересная речь без перебора для обычного человека - «кривляться и истерить» конкретно для него.Автор текста: Светлана КугановаФото из личного архива Ирины Свириной/ pxfuel.com