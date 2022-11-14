Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями унизительного общения.

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями унизительного общения.Жизнь старшей дочери Анастасии Заворотнюк не менее интересна поклонникам, чем борьба с раком онкобольной актрисы. 26-летняя Анна долгое время жила в США, затемвернулась в Москву и строила карьеру актрисы и модели. Последние месяцы девушкаактивно занималась своими социальными сетями, но теперь, кажется, нашла новоеувлечение.На одной из публикаций дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что вышлазамуж. Вместе с любимым Анна уехала в Азербайджан. Сбежавшая от московскойжизни и Заворотнюк-старшей, девушка обещала вернуться. Пока сроки приезда в Россию она не обозначила. Тем временем поклонники гадают: кто же стал избранником Анны?Имя мужа Заворотнюк не раскрывает, зато с удовольствием делится подробностямижизни в другой стране. На днях в историях она рассказала о гнусном унижении,перебившем все впечатления от поездки. Заворотнюк заявила, что во время вылазки на ферму альпак в городе Шемаха одно из животных проявило странное поведение."Одна плюнула мне в лицо, представляете?! И даже не извинилась!" — написала Анна в социальных сетях.Позже она добавила, что, на самом деле, такое поведение альпаки говорит о застенчивостиживотного и его страхах. Никакой агрессии пушистое создание к дочери АнастасииЗаворотнюк не проявило, поэтому ей не стоило эмоционально реагировать.