Всего в доме, возведенном по программе реновации, расположились 234 квартиры, в том числе, 36 трехкомнатных, 159 двухкомнатных и 39 однокомнатных.

Всего в доме, возведенном по программе реновации, расположились 234 квартиры, в том числе, 36 трехкомнатных, 159 двухкомнатных и 39 однокомнатных.В российской столице продолжается реализация масштабной программы реновации, запущенной еще пять лет назад. С августа 2017 года в Москве начали расселять в новые комфортабельные квартиры жителей морально и физически устаревших домов.Квартиры с улучшенной отделкой и повышенной квадратурой должны получить порядка миллиона москвичей. Всего планируют расселить 5175 домов, а для строительства жилплощади подобрана уже 561 стартовая площадка.Так, по программе реновации для москвичей выделят квартиры в новостройке на Нижегородской улице. 450 новоселов расположатся в 234 квартирах. А на подземном уровне высотки для удобства жильцов построят гараж. Новостройка станет уже третьим объектом, возведенным для переселения в Нижегородском районе столицы.Здание располагается по адресу: Нижегородская улица, дом №76, корпус №1. Сейчас специалисты занимаются там приемкой квартир. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин."Сейчас в доме идут работы по приемке квартир и дальнейшей передаче объекта под заселение", — подчеркнул чиновник.По его словам, всего в Нижегородском районе по программе реновации власти планируют расселить 92 жилых дома. В рамках первого этапа новые квартиры получат жильцы 24 домов. Они будут обеспечены комфортабельной жилплощадью к концу 2024 года. Кроме того, глава профильного ведомства добавил, что на данный момент проходит расселение шести старых домов, причем, два из них уже расселили, а еще два снесли.Вокруг нового дома проведут благоустройство. Специалисты намерены провести озеленение территории. Также местные жители получат зоны для спорта и отдыха. В частности, во дворе построят две детские и одну спортивную площадку, а тоже проложат тропинки для прогулок.К слову, новая высотка состоит из трех секций и подземной парковки. Всего в доме, возведенном по программе реновации, расположились 234 квартиры, в том числе, 36 трехкомнатных, 159 двухкомнатных и 39 однокомнатных. Три квартиры адаптировали для маломобильных жильцов.