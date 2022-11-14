Авария произошла утром 14 ноября в Сосновском районе Челябинской области. На 29-м километре автодороги Западный обход столкнулись две машины. Об этом сообщает . 50-летняя женщина за рулем ..

Авария произошла утром 14 ноября в Сосновском районе Челябинской области. На 29-м километре автодороги Западный обход столкнулись две машины. Об этом сообщает .50-летняя женщина за рулем автомобиля иномарки выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с другой машиной. Как пишет , оба водителя и пассажир, ехавший с женщиной, скончались на месте.Как сообщает , причина аварии пока не установлена. Однако есть предположения, что виной всему мог стать снегопад.