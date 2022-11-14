Опера задержали подозреваемого в убийстве.

В Ковровском районе мужчина за долги зарезал коллегу и вывез его труп в лес. Опера задержали подозреваемого в убийстве.В начале ноября дорожный рабочий нашёл на трассе М-7 труп с множественными ножевыми ранениями. Убитым оказался 29-летний уроженец Ульяновской области.Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, расположенные вдоль дороги. Они установили автомобиль, на котором, мог передвигаться душегуб. Машина принадлежала 40-летнему уроженцу Ульяновской области. У дома, где проживал мужчина, сотрудники МВД обнаружили тот самый «Соболь». Подозреваемый задержан.«Злоумышленник признал свою вину. Накануне в компании двоих приятелей, с которыми он занимался строительством и ремонтом, фигурант распивал спиртное. Из-за невозврата долга между ним и 29-летним земляком возник конфликт. Хозяин схватился за нож и зарезал собутыльника. Далее он завернул тело в плед и вывез в лесополосу», - рассказали редакции «33Live.Ru» в УМВД по Владимирской области.На мужчину завели уголовное дело. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.