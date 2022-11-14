Дмитрий Маликов постоянно говорит красивые слова в адрес своей дочери. Однако, как дело доходит до поступков, отец технично сливается.

Дмитрий Маликов постоянно говорит красивые слова в адрес своей дочери. Однако, как дело доходит до поступков, отец технично сливается.Дмитрий Маликов – гордый отец. Его старшая дочь Стефания воплотила в себе мечту любых родителей: окончила МГИМО, в тусовках и скандалах не замечена, выбрала себе профессию по душе и стремится к ее воплощению. Мечтает она, к слову, о том, чтобы стать модельером: для этого она изучала конструирование одежды, а теперь открыла свой собственный бутик в самом центре Москвы!За аренду одного лишь помещения девушка теперь платит 350 тысяч рублей ежемесячно. А прибавим к этому коммунальные платежи, уборку и зарплату сотрудникам – впору тянуться за валокордином. Так что очень вовремя гиганты ритейла покинули Россию: теперь у бутика Стефании Маликовой есть шанс на больший успех. Ведь любой просчет, любая неудача оставит семью без копейки."Погодите, – скажет большинство. – Стефания же может в любой момент обратиться за помощью к отцу!" Да, Дмитрий Маликов за годы своей карьеры заработал миллионы, однако к его дочери они не имеют никакого отношения. Как признался он сам, дочери и жене, занимающимся открытием бизнеса, он денег не дал: сослался на то, что в бизнесе не понимает абсолютно ничего."А чем я могу помочь? Я же артист, музыкант", – попытался с улыбкой отшутиться музыкант, бросивший семью в напряженный момент.Пользователи интернета, к слову, уверены, что поступил артист подло. По мнению многих, Дмитрий Маликов должен был, как заботливый отец, предложить дочери свою помощь.