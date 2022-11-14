Напомним, что депутатское голосование намечено на 16 ноября.

Президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал кандидатуру Дмитрия Наумова для утверждения на пост главы Владимира. Решение направят в Горсовет, на 100% состоящий из членов указанного политического объединения.Напомним, что депутатское голосование на 16 ноября. В списке претендентов остались три . Однако партийная дисциплина в ЕР такова, что с вероятностью в 99,9% народные избранники выберут именно Дмитрия Викторовича.