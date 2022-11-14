Саше Савельевой уже 38 лет. Не удивительно, что организму требуется помощь врачей.

Саше Савельевой уже 38 лет. Не удивительно, что организму требуется помощь врачей.Саша Савельева с недавних пор стала завсегдатаем медицинских клиник, а врачи теперь у нее самые лучшие друзья. Певица держит в курсе поклонников и рассказывает обо всех своих походах в больницу, а они ей сочувствуют и поддерживают.На днях Саша Савельева рассказала о своих успехах после похода к стоматологу. По словам певицы, ей сделали операцию по установке зубного импланта. Певица показала фото, на котором предстала со льдом, который она приложила к щеке. Савельева рассказала, что перед операцией не волновалась, так как полностью доверяла своему врачу.Перед тем, как лечь под нож, Саша Савельева взяла с медика обещание, что все пройдет хорошо. Она немного волновалась, так как знала, что ее будут снимать на видео. После хирургического вмешательства певица сообщила, что все прошло легко.Ранее в Сети появились слухи о том, что муж Саши Савельевой Кирилл Сафонов покинул Россию и находится в Израиле. Спектакль с его участием пропал из афиши "Современника" еще в сентябре. Многие начали утверждать, что муж Савельевой просто сбежал из страны.Ранее Певица пожаловалась на странный синдром, регулярно и необъяснимо появляющийся в осенний период.Певица Саша Савельева пожаловалась странную болезнь, которая возвращается каждую осень. Бывшая солистка группы "Фабрика" призналась, что обычные аптечные лекарства не помогают. Заложенность носа, которая возникает из-за простуды или аллергии, не проходит по несколько недель.