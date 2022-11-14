После слухов о расставании с Максимом Виторганом Нино Нинидзе поделилась откровенным видео.

После слухов о расставании с Максимом Виторганом Нино Нинидзе поделилась откровенным видео.Роман актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе нигде официально неподтверждался. Однако, и поклонники, и СМИ разгадали тайну личной жизни артистовблагодаря совместным фотографиям и публичным выходам в свет.Но вот с апреля текущего года стали ползти неприятные слухи, якобы параВиторган-Нинидзе рассталась. Источником таких предположений стал отъезд Максимаиз России в Израиль. Нино с ним не поехала, а осталась в Москве. С тех порромантических моментов в социальных сетях стало все меньше.Кажется, уже бывшая любовница Максима Виторгана не теряет времени простотак. Сейчас 31-летняя актриса проводит время наедине с собой и своими мыслями.А для развлечения поклонников на днях она практически станцевала стриптиз накамеру: показала подписчикам свои утренние сборы. Потерявшая стыд актриса сжалагруди, повиляла лобком и бедрами — никто не остался равнодушным от такогооткровенного ролика.Это не первый случай, когда Нино Нинидзе интригует подписчиков своегомикроблога. Ранее она делилась видео, на котором из ее глаз ручьем текут слезы.Тогда многие комментаторы пожалели предположительно бывшую девушку МаксимаВиторгана и пожелали ей скорее отойти от разрыва.