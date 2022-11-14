Ранее судимый уроженец Судогды повторно приобретал и хранил наркотики. Мужчину приговорили к 1,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчину

Ранее судимый уроженец Судогды повторно приобретал и хранил наркотики. Мужчину приговорили к 1,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчину осудили по 228 статье за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. В декабре 2021 года он незаконно приобрел, а затем забрал наркотическое средство из тайника вблизи трассы М7 «Волга» в