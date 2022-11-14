Александр Масляков еще весной пропал с экранов. Только что стало известно о том, что полюбившегося многим телеведущего больше нет...

Александр Масляков еще весной пропал с экранов. Только что стало известно о том, что полюбившегося многим телеведущего больше нет...Никто не будет отрицать, что изменения во внешнем виде часто приносят и изменения в жизни. Именно этим, наверное, и решил руководствоваться Александр Масляков: пару дней назад телеведущий вернулся к роли ведущего КВН. Телезрители и гостивторой 1/4 финала отметили, что лицо Александра Маслякова сильно изменилось.Еще в феврале телеведущий обратился к поклонникам, чтобы предупредить их о своем длительном отсутствии: он заболел коронавирусом и нуждался в лечении. Некоторые, впрочем, глядя на перемены во внешности "крестного отца" КВНа, задумались о том, что время на больничном он провел с пользой: посетил пластического хирурга. Лицо его подозрительным образом разгладилось, а прическа стала пышнее.В этом же уверен и пластический хирург Максимильян Абозин. Он утверждает, что скулы и носогубные морщины Маслякова недавно подверглись воздействию скальпеля и иглы врача, а до этого телеведущему была выполнена SMAS-подтяжка.Таким образом, привычного Маслякова больше нет: с экрана на нас смотрит мужчина, помолодевший на несколько лет.Пользователи Сети, впрочем, уверены, что никакие хирургические вмешательства уже не имеют смысла. "Может уже уйти на покой и не работать изо всех сил?", "Нафталин, и передача, и ведущий", "Переборщил", – закопали усохшего на закате дней Маслякова.Более острые на язык пользователи и вовсе отметили, что сама концепция передачи Клуба Веселых и Находчивых безнадежно устарела."КВН давно умер и реанимировать его бесполезно!" – колко подметила одна изкомментаторов про главное детище Александра Маслякова.