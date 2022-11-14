В субботу, 12 ноября, появилась информация о том, что заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов решил снять свою кандидатуру с конкурса по выбору главы

В субботу, 12 ноября, появилась информация о том, что заместитель председателя Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов решил снять свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Владимира. Мы решили позвонить Роману Валерьевичу для разъяснения такого решения. Заместитель председателя областного парламента объяснил свой отказ решением, что называется, сверху. Роман Кавинов, зам. председателя Заксобрания области: «Я как бы