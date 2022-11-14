Гастроли Леонида Агутина в Санкт-Петербурге оказались не похожи на все предыдущие.

Гастроли Леонида Агутина в Санкт-Петербурге оказались не похожи на все предыдущие.Ноябрь 2022 годадля Леонида Агутина оказался плотно расписан — шесть концертов в четырех российских городах.Больше всего повезло поклонникам из Санкт-Петербурга: в ближайшие дни музыкантотыграет целых три выступления.Злые языкиговорят, будто бы плюнувший на супругу Анжелику Варум Леонид Ягутин просто сбегаетиз дома на гастроли. В СМИ давно мелькают громкие заголовки о разладе в семье,ведь после 20 лет совместной жизни у многих пар появляются трудности. Однако,никаких официальных подтверждений расставания ни у Леонида, ни у Анжелики пока небыло.Только вот нановых гастролях Агутин снова попался с бабами — поклонницы просто окружили егов укромном месте в социальных сетях. Комментарии к публикации из Петербурга отнеравнодушных поклонниц появляются каждую минуту: наверняка телефон артистапросто разрывается от уведомлений."С приездом!","Приветствуем", "С нетерпением жду концерта", — пишут восторженныеженщины в социальных сетях Леонида Агутина.Неудивительно,что многие считают будто бы окутанный вниманием Леонид Агутин не изменяет своейсупруге. И тем не менее, пара продолжает жить вместе, иногда радуя поклонниковсовместными фотографиями.