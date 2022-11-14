Бригады «Владимирэнерго» продолжают восстанавливать основное электроснабжение в районах Владимирской области, оставшихся без света из-за штормового ветра, прошедшего по региону 12-13

Бригады «Владимирэнерго» продолжают восстанавливать основное электроснабжение в районах Владимирской области, оставшихся без света из-за штормового ветра, прошедшего по региону 12-13 ноября. Ветер порывами свыше 20 м/с сорвал несколько крыш, деревьев и других предметов. Что-то упало на провода, некоторые из которых оказались оборваны. Для устранения последствий работали 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники, сообщили