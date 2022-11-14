Парламентарий рассказал, что многие памятники архитектуры находятся в частной собственности, а владельцы часто относятся к недвижимости без должного внимания.

Бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал плачевным состояние объектов культурного наследия(ОКН) в РФ. Об этом он заявил, выступая с трибуны в Госдуме.Парламентарий рассказал, что многие памятники архитектуры находятся в частной собственности, а владельцы часто относятся к недвижимости без должного внимания. В отдельных случаях восстановить ОКН мешает статус объекта.«Например, здание бывшей лакинской мануфактуры и казармы в Собинке. Они находятся в реестре объектов культурного наследия из-за чего их невозможно отремонтировать. А исключить их из реестра - почти невозможно», - обратил внимание коллег на проблему Владимир Сипягин.Он также добавил, что Минкульту следует заняться решением этих вопросов.