По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём.

Неосторожное обращение с огнём привело к пожару с погибшим и пострадавшим в Лакинске. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 13.25 13 ноября поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного жилого дома на улице Спортивной. На место ЧП выехали 6 единиц техники и 18 человек. Площадь пламени составила 30 квадратных метров. Во время тушения огня спасатели нашли погибшего мужчину 1964 года рождения. Ещё один пострадавший был госпитализирован.«По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём», - уточнили в МЧС.Добавим, что по факту гибели человека СК проводит доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.